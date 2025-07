Non solo Zerbin: la Cremonese vuole chiudere per un altro azzurro

Nicola, allenatore della Cremonese, chiede rinforzi in attacco. Dopo aver avuto Baschirotto e Zerbin, gli ultimi arrivati, ora bisogna concentrarsi sull’attacco e Giuseppe Ambrosino, giovane bomber del Napoli è reduce dall’Europeo Under 21 e da un’annata da cinque gol in Serie B col Frosinone. Dunque dopo Zerbin la Cremonese potrebbe accogliere un altro giocatore di proprietà del Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nello speciale mercato.