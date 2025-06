Nunez ha già parlato col Napoli: "Sì, procedete!". Nessun problema per l'ingaggio

vedi letture

Darwin Nunez è il nome internazionale che il Napoli sta seguendo per il ruolo di centravanti. Non è l'unico, perché il club azzurro sta lavorando in parallelo anche a Lorenzo Lucca, ma l'attaccante uruguaiano è il grande sogno di mercato della compagine partenopea. E da parte dell'ex Benfica è già arrivato l'ok a trattare. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Nunez è costato al Liverpool 75 milioni con bonus (pare altri 25), ha un ingaggio di quasi 5mln e fa massa pure lui: Darwin vibra, ha già detto «sì, procedete». Arrivarci sarebbe stato un giochino da Cinepanettone se ci fossero stati i soldi di Osimhen aggiunti a quelli di Kvaratskhelia, invece bisogna sapersi orientare per non fare passi più lunghi della finanza oculata che ha caratterizzato 21 anni di gestione del Napoli”.