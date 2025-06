Osimhen-Al Hilal, non è finita! Gazzetta: voleva stare con gli amici e non andare al Mondiale

vedi letture

Victor Osimhen in Arabia Saudita? Nonostante i diversi rifiuti da parte dell'attaccante nigeriano, la storia con l'Al Hilal potrebbe non essere finita. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex Lille non aveva intenzione di disputare il Mondiale per Club dopo la stagione trascorsa in Turchia, al Galatasaray, con cui tra l'altro s'è laureato campione. Questo è quanto si legge sulla Rosea:

“Osimhen se ne è andato a casa incurante di un’offerta mostruosa dell’Al-Hilal, gli è stato detto che il ragazzo ha le sue priorità, adesso è il tempo degli amici non del Mondiale per club che lo avrebbe tenuto in campo, e se ne riparlerà, con tanto di ritocchino verso l’alto, 30 all’anno, anche 40. De Laurentiis per prendersi quei 75mln che gli spettano dalla clausola - e che avrebbe potuto già mettere a bilancio - avrà il dovere di attendere”.