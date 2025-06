Zanoli non ha sfigurato al Genoa: un allenatore di Serie A lo vorrebbe con sé

Alessandro Zanoli sta valutando seriamente l'idea di trasferirsi a Bologna, dove potrebbe trovare un ambiente favorevole per la sua carriera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore è molto stimato dall'allenatore Vincenzo Italiano, il quale apprezzerebbe un esterno in grado di coprire tutta la fascia, sia in fase difensiva che offensiva. Zanoli, dopo la recente esperienza in prestito al Genoa, è rientrato al Napoli ma ha nuovamente le valigie pronte.

L'ex Carpi potrebbe rappresentare una risorsa importante per il tecnico, che cerca giocatori versatili e pronti a dare il massimo in campo. La possibilità di mettere radici in una piazza come quella bolognese potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambi, con il giocatore che troverebbe un contesto ideale per esprimere il proprio potenziale. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Ricordiamo che il Napoli è in contatto costante con il Bologna, dove giocano due calciatori che piacciono tanto: Sam Beukema per la difesa e Dan Ndoye per le fasce d'attacco. Ogni trattativa, però, sarebbe a sé stante e non legate tra loro.