Nunez si è svalutato, Mediaset: spunta la cifra per chiudere col Liverpool

Il Napoli non vuole fermarsi più. Il mercato del dopo scudetto, quello che riporterà gli azzurri in Champions League, sembra essere fatto solo di grandi nomi. L'ultimo è quello di Darwin Nunez, attaccante fresco di titolo con il Liverpool dove era arrivato nel 2022 sull'onda di una strepitosa stagione al Benfica.

Un colpo da 100 milioni di euro, che oggi si è un po' svalutato, ma che i Reds valutano sempre non meno di 50 milioni per la cessione. Il primo passo, quello di avere il via libera a trattare da parte del giocatore, è comunque arrivato e adesso toccherà a Manna trovare un accordo. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.