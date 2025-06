Nuova squadra per Simeone? Ci pensa una neopromossa

Nome nuovo per il futuro del Cholito Simeone, pronto a lasciare Napoli dopo tre stagioni. Si parla del Pisa. Una neopromossa che dunque pensa al centravanti azzurro autore di gol pesanti per il primo scudetto nel 2023 e quest'anno a segno solo col Bologna in campionato. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il Pisa è tornato in Serie A con grandi ambizioni. I toscani potranno contare infatti su un budget di mercato da circa 30 milioni, di cui almeno 12-15 verranno spesi per l’acquisto di una punta. L’obiettivo è chiaro: un attaccante esperto, strutturato, capace di fare la differenza. Insomma, un vero trascinatore. Nei giorni scorsi sono circolate così nuove voci su Giovanni Simeone (29), già nel mirino di Genoa e Torino".