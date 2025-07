Ag. Zerbin svela: "Cremonese? Ecco la condizione per il riscatto obbligatorio"

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Cremonese ha voluto fortemente Alessio per il quale sarà un anno importante. Non è più un giovane, è ormai un calciatore esperto e proverà a far bene con la sua nuova maglia. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza della Cremonese stessa”.