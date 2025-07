Osimhen accolto come una star a Istanbul: arriverà in serata tra la folla

vedi letture

Victor Osimhen saluta Napoli. La telenovela sta vivendo i suoi ultimi momenti prima dei titoli di coda. L'attaccante nigeriano infatti nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Galatasaray, dopo l'ultima stagione vissuta in prestito dal Napoli. Il giocatore, dalle ultime raccolte, è atteso questa sera a Istanbul per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in Turchia. Atterraggio previsto per le ore 21.30 circa, con decine di migliaia di tifosi giallorossi attesi per tributargli un'accoglienza da star. Nelle ore successive arriveranno anche le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto, per mettere definitivamente la parola fine al tormentone dell'estate.

Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine ha scelto il club turco dove lo scorso anno ha vinto Super Lig e coppa e ha segnato 37 gol. Affare da 75 milioni più bonus con 40 subito e 35 entro un anno garantiti da lettere di credito. Inserita anche una penale anti-Italia valida due anni e percentuale del 10% su futura rivendita a favore del club azzurro.