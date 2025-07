Nusa-Napoli, Moretto: "Gli azzurri sono interessati, ma c'è un altro nome"

vedi letture

Nonostante il prezzo sia elevato e in Germania neppure si parli di un interesse del Napoli, gli azzurri continuano a seguire Antonio Nusa. Ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli il giornalista Matteo Moretto secondo cui gli azzurri, oltre ai nomi ormai noti di Grealish e Sterling, seguono anche il talento del Lipsia oltre a Chiesa che è in uscita dal Liverpool e vorrebbe tornare a giocare in Italia. Antonio Nusa, norvegese, 20 anni, è uno dei tanti talenti del Lipsia, un esterno rapido, tecnico, di valore, duttile e di grande prospettiva.

L'Italia lo ricorda bene per il suo show in nazionale contro gli azzurri allora allenati ancora da Spalletti. Nusa tra le linee, partendo da sinistra, fu devastante. Intesa perfetta con Haaland. Ma Nusa è anche una promessa che ancora lavora per diventare una certezza. Si tratterebbe, per il Napoli, di un prospetto molto interessante. Di sicuro, doti atletiche e fisiche sono tutte dalla sua parte. Poi l'età è un grosso vantaggio. ll club ci pensa, i tifosi lo invocano sui social, Nusa resta nel mirino anche se non è la prima scelta. I principali obiettivi del Napoli giocano tutti in Premier League: da Grealish a Sterling, fino a Chiesa. Tutti in uscita dai rispettivi club.