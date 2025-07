Obaretin a un passo dall'Empoli: affare ormai chiuso, cifre e formula

In attesa del rientro di Pellegri, ancora fermo ai box dopo il grave infortunio, l'Empoli cerca un nuovo attaccante che possa affiancare l’ex granata o essere un’alternativa importante. Dopo i sondaggi per Pierini del Sassuolo e Charpentier del Parma, il nome in pole è quello di Samuele Mulattieri, sempre del Sassuolo, individuato come partner ideale. Non solo attacco: in difesa si attende l’ufficialità per il prestito dal Napoli del classe 2003 Nosa Obaretin, centrale mancino che nell’ultima stagione ha ben figurato in prestito al Bari.

I pugliesi hanno fatto di tutto per riaverlo, ma l’operazione Marianucci ha pesato sul prestito. L’Empoli lo aveva richiesto da settimane: 300 mila euro il costo dell’affare, con un obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nello speciale mercato sul sito. Altro nome per la difesa è quello di Matteo Lovato. Affare in dirittura di arrivo dalla Salernitana. Il classe 2000 era in prestito a Sassuolo e rappresenterebbe un puntello notevole per la retroguardia.