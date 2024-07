Ufficiale Obiettivo del Napoli, Gilmour fuori dai convocati del Brighton: non giocherà in amichevole

vedi letture

Novità per il futuro del centrocampista del Brighton Billy Gilmour, oggetto di una offerta da 8 milioni di sterline del Napoli negli scorsi giorni

Novità per il futuro del centrocampista del Brighton Billy Gilmour, oggetto di una offerta da 8 milioni di sterline del Napoli negli scorsi giorni: il centrocampista non è stato incluso nella lista dei convocati dei Seagulls per l'amichevole contro i giapponesi del Kashima Antlers. Il nazionale scozzese non sarebbe stato considerato a prescindere, scrive Sky Sports, dal nuovo tecnico Fabian Hurzeler, perché la sfida è troppo vicina alla fine degli Europei.

Il Ceo del club Paul Barber ai microfoni di talkSPORT in queste ore ha dichiarato: "Non abbiamo sentito o ricevuto nient'altro da Napoli dopo che abbiamo rifiutato una prima offerta da parte loro. Billy è stato un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo. E' un calciatore fantastico e un'ottima presenza all'interno della squadra. Sappiamo che diversi nostri calciatori sono finiti nel mirino di altre società e dobbiamo conviverci e gestire questa cosa sapendo chi siamo e a che punto siamo del nostro percorso", il pensiero del dirigente dei Seagulls.

Il Napoli aveva messo sul piatto 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro, per il cartellino del giocatore ma come detto il Brighton ha alzato il muro. Almeno per il momento. La sensazione infatti è che di fronte ad una nuova offerta, economicamente più allettante, il club di Premier League possa dare il via libera alla partenza del classe 2001 scozzese con destinazione Napoli. Centrocampista con compiti prettamente difensivi, nell'ultima stagione ha collezionato un totale di 41 presenze fra tutte le competizioni con 2 assist all'attivo.