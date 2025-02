Okafor-Lipsia saltata per le visite, ma ora c'è una grande differenza

Ci sono molte perplessità per l'arrivo di Noah Okafor come rinforzo per l'attacco. Perplessità legate non tanto alle qualità tecniche dello svizzero, anni 24, un gol in questa stagione, ma ripensando alle difficoltà fisiche e ai test medici non superati quando era fatta con il Lipsia. "Okafor non ha problemi. Quando saltò il passaggio al Lipsia aveva problemi muscolari, ma domenica era in panchina nel derby. "Magari non è in forma, ma è a disposizione", precisa il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Okafor è stato annunciato ieri. Il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto". Questa invece la nota dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Lo svizzero si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.