Okafor-Napoli, da Milano confermano: "5 mesi di prestito con opzione di riscatto"

Il Napoli ha praticamente chiuso per Noah Okafor, dopo le difficoltà dell'ultimo giorno per arrivare ad Allan Saint-Maximin. Si stanno completando in questo momento gli ultimi passaggi formali, relativi ai documenti, tra la società azzurra ed il Milan, per il prestito oneroso a 2 milioni di euro con opzione per il riscatto fissato a 23 milioni di euro.

Arrivano conferme anche da Milano, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira scrive su X: "Noah Okafor al Napoli dal Milan in prestito con opzione di riscatto è alla fase finale. Pronto un contratto fino al 2029, prestito di 5 mesi più 4 anni in caso di acquisto".