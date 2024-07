Ora il Torino punta le riserve del Napoli: ben tre azzurri nel mirino di Cairo

Dopo l'approdo in azzurro di Alessandro Buongiorno, le trattative tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis non sarebbero finite qui. L'edizione odierna de La Stampa, infatti, scrive come Torino e Napoli stiano dialogando per alcuni giocatori che facciano il percorso inverso rispetto a quello dell'ex capitano granata (e prima di lui altri come Maksimovic o Verdi).

I primo dei due giocatori in questione è Leo Ostigard, con il ds Vagnati che vorrebbe regalare al tecnico Vanoli un difensore centrale prima della partenza per il ritiro estivo a Pinzolo. Oltre al norvegese, tuttavia, è stato proposto anche Walid Cheddira, attaccante ritornato in Campania dopo il prestito al Frosinone. I colloqui tra le due parti continuano ad essere costanti e non è da escludere che potranno coinvolgere pure Gianluca Gaetano e il talentuoso classe 2006 della Primavera azzurra Giuseppe D'Angelo.