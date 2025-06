Orsolini al Napoli? L'ex agente svela: "Giuntoli ci provò. Ora è dura, ma lui vuole la Champions"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Donato Di Campli, ex agente di Riccardo Orsolini: “Il problema principale del nostro calcio in questo momento è la materia a disposizione. C’è poca roba e mi risulta difficile trovare qualche giocatore importantissimo nel panorama calcistico italiano. Spalletti è un presuntuoso, è questa la sua più grande responsabilità. I nostri allenatori fanno dell’ego la principale caratteristica e non riescono a carpire il materiale che si ha a disposizione. Ho criticato Spalletti perchè Orsolini è il miglior esterno del campionato e lui lo ha fatto giocare pochi minuti in 5 partite.

Anche ieri ha dato un ottimo contributo, il ct invece ha dato spazio a giocatori che la Nazionale non la meritano in virtù del dogma dello schema tattico. Sono per prendere un giovane alla guida della Nazionale un Farioli, un De Zerbi, un rivoluzionario che mette in campo anche i giovani se lo meritano. Spalletti si è fatto odiare da tutti i giocatori: rifiutare una Nazionale è un errore, ma se fossi stato al posto di Acerbi avrei fatto la stessa cosa. Spalletti doveva essere sostituito, non doveva guidare ieri l’Italia contro la Moldavia. Credo che il nuovo tecnico fosse stato chiamato, Ranieri, ma ha rifiutato.

Spalletti doveva essere esonerato dopo la Norvegia perchè una prestazione del genere non è compatibile. Tra l’altro so che molti giocatori non volevano partecipare a questa chiamata, soprattutto quelli dell’Inter che non avrebbero fatto vacanze. Nella primavera del Lecce ci sono 0 italiani, ma di che cosa stiamo parlando? Il centravanti di quella primavera è il centravanti del Lecce, bravo Corvino che fa mercato, ma se mancano i presupposti giuridici e logici non possiamo andare da nessuna parte. Gravina non voglio difenderlo, ma ritengo che il problema sia a monte. Lui da solo non può fare nulla, ci sono le Leghe e ci sono troppi interessi che vanno a cozzare.

Orsolini al Napoli? Ci aveva già provato Giuntoli a prenderlo, poi lo mandai alla Juventus. Non sono l’agente di Orsolini, conosco il ragazzo perfettamente e ritengo che ancora sia il più forte esterno della Serie A in questo momento. Bologna è una bottega cara, la società è molto forte, c’è un entusiasmo pazzesco e Orsolini è ormai stato adottato da Bologna per cui credo sia molto difficile portarlo via, a meno di offerte mostre, irrinunciabili. E’ anche giusto che a 28 anni Riccardo possa giocarsi la Champions e giocare in squadre che contano, la valutazione del calciatore non so darla, ma parliamo di un 28enne tra i più prolifici della serie A. Quindi l’affare lo vedo un pò in salita, ma nel calcio tutto è possibile”.