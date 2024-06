Osimhen aiuta il Milan a comprare il nuovo attaccante? Cosa c'entra il 9 del Napoli

Il MIlan vuole Romelu Lukaku su cui c'è anche il Napoli. Il belga costa tanto, ha una clausola da 44 milioni. Una cifra non banale

Il MIlan vuole Romelu Lukaku su cui c'è anche il Napoli. Il belga costa tanto, ha una clausola da 44 milioni. Una cifra non banale, che il Napoli pagherebbe senza grandi problemi. Prima però, come scrive Sportmediaset, c'è da piazzare Osimhen, un qualcosa che si sta rivelando più difficile del previsto. Il Psg non affonda, dalla Premier non sono ancora arrivate offerte: il nigeriano è 'bloccato' all'ombra del Vesuvio. Un vantaggio per il Milan, in questo momento l'unico club italiano che può muoversi concretamente per Big Rom.