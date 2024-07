Osimhen al Psg, ci siamo? La quota crolla: i bookmakers non hanno dubbi

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli. Un addio che Antonio Conte aveva anticipato in conferenza stampa e che sembra vicino all’ufficialità

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli. Un addio che Antonio Conte aveva anticipato in conferenza stampa e che sembra vicino all’ufficialità. Per gli esperti di Better e Goldbet il futuro del bomber nigeriano, come riporta Agipronews, sarà in Ligue 1, precisamente al PSG - passato all’attacco nell’ultime ore - offerto a 1,25, quota crollata rispetto al 4 di due settimane fa. Resiste a 4 l’Arsenal, mentre l’opzione Arabia Saudita, calda nei giorni passati, ora sale a 4,50, con il Chelsea e una possibile permanenza a Napoli visti a 7,50 volte la posta.