Osimhen-Galatasaray, ore decisive: l'intermediario Gardi al lavoro per il sì di ADL

vedi letture

Il Galatasaray non molla e anzi, è pronto all'affondo decisivo. Questo l'aggiornamento che arriva dal portale Tuttomercatoweb: "Prosegue infatti il lavoro diretto della dirigenza del club di Istanbul per arrivare al grande obiettivo Victor Osimhen. Prima de visu, ora a distanza. Dopo gli incontri della scorsa settimana a Milano, le parti sono ancora in contatto diretto.

Il consulente di mercato dei giallorossi di Turchia George Gardi, insieme al vicepresidente operativo Abdullah Kavukcu, stanno provando a trovare l'incastro giusto per strappare la fumata bianca per l'attaccante al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna, con l'obiettivo di portare la punta nigeriana alla corte di Okan Buruk il prima possibile.