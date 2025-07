Inserimento Milan per Lucca! KK: "L'agente ha informato il Napoli"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal raccontando le ultime circa la trattativa per Lorenzo Lucca: “Stanotte si è complicata la pista che porta a Lucca, c’è stato un inserimento fortissimo del Milan. L’Udinese e l’agente del calciatore hanno informato il Napoli con grande gentilezza. Nelle prossime ore seguiranno sviluppi”.

