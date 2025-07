Nunez, priorità al Napoli! Romano: "Aspetta e spera, ma il club deve decidere tra lui e Lucca"

Darwin Nunez aspetta ancora il Napoli. E ora il club azzurro dovrà prendere una decisione tra lui e Lorenzo Lucca. Lo fa sapere Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube: "Nunez continua ad aspettare il Napoli e a sperare nel Napoli. Certo è che non può aspettare ancora a lungo, non in eterno, sta aspettando da quasi tre settimane. Il giocatore andrebbe super volentieri al Napoli, gradisce tutto: dalla possibilità di trasferirsi in Italia, a Napoli, alla possibilità di lavorare con Conte, il progetto tecnico. Insomma, Nunez a Napoli vuole andarci ma sappiamo che non potrà aspettare in eterno.

Il nodo sono i costi dell'operazione, ma adesso sta al Napoli prendere una decisione definitiva, su Nunez e su Lucca che è una pista che il Napoli ha mantenuto viva con dei contatti nel weekend e in queste ore. Siamo a metà luglio: Darwin a oggi continua a sperare nel Napoli, ma ora il Napoli deve decidere. Nunez ha anche possibilità importanti in Arabia. Sta dando priorità al Napoli, nonostante la questione economica".