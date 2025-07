Manna vuole Miretti per completare il centrocampo: la risposta della Juve

Il Napoli in questa finestra estiva di calciomercato si è subito movimentato per mettere a posto il centrocampo. Il primo acquisto della stagione è stato super, quello di Kevin De Bruyne, che certamente avrà una maglia da titolare e ha rinforzato in maniera importante il reparto. Poi, un altro colpo è stato fatto "in casa": gli azzurri hanno infatti blindato Frank Zambo Anguissa con un rinnovo di contratto, garantendosi così una batteria di centrocampisti di altissima qualità.

Non è prevista alcuna cessione nel reparto, Scott McTominay e Stanislav Lobotka rimarranno pilastri della squadra, e si punterà ancora su Billy Gilmour. A questi cinque centrocampisti va solamente aggiunto un ultimo profilo per completare la mediana, in modo da avere almeno un'alternativa per ogni ruolo: in particolare il Napoli vuole una quarta mezz'ala e, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sta pensando a Fabio Miretti. Il classe 2003 è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, gli azzurri preferiscono la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri non sembrano voler concedere l'opzione di acquisto a una rivale. Il ds Giovanni Manna, che conosce Miretti dai tempi della Next Gen, lo sta seriamente considerando come ultimo nome per completare il centrocampo.