Il Liverpool piomba su Mateta! Può essere l'attaccante che libera Nunez?

Jean-Philippe Mateta sembra ora orientato verso un trasferimento in Premier League, più precisamente al Liverpool, che cerca attaccanti e potrebbe cedere Darwin Nunez (obiettivo di mercato del Napoli). Secondo quanto riportato da Foot Mercato, gli agenti dell'attaccante hanno già avuto colloqui con i dirigenti dei Reds. Dopo un'esperienza al Crystal Palace che si avvia verso la conclusione, Mateta rappresenta un'opzione allettante e relativamente economica per il club di Anfield, dato che il suo contratto scade nel 2027.

La conoscenza del campionato inglese può rivelarsi un vantaggio significativo: nell'ultima stagione, Mateta ha dimostrato il suo valore segnando 14 gol. Il Liverpool, alla ricerca di rinforzi in attacco, potrebbe trovare in lui una soluzione efficace per ampliare le proprie possibilità offensive, sfruttando un giocatore già adattato al ritmo e alle dinamiche della Premier League.