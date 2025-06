Osimhen, il Galatasaray spinge ma spunta altra big europea: la situazione

Il Galatasaray spinge per avere Victor Osimhen. Dopo l'anno in prestito, i 37 gol e le vittorie di Super Lig e Coppa di Turchia, la squadra di Istanbul spera di raggiungere un accordo per la conferma del giocatore che si è trovato benissimo in città, con la squadra e con i tifosi, per cui è un idolo. Secondo Sky SportDe l'ostacolo principale è rappresentato dall'intesa con il Napoli.

Il club turco infatti non vuole pagare la clausola da 75 milioni in un'unica soluzione ma a rate. Il giocatore al Galatasaray resterebbe in Europa e giocherebbe la Champions, motivo per cui ha rifiutato i tanti soldi dell'Al-Hilal. Intanto l'operazione Sané ormai definita è un colpo che il Galatasaray spera possa servire per influenzare anche Osimhen che, però, ha anche un'offerta da un'altra importante società europea. Nome top secret, come rivelato da Florian Plettenberg su X.