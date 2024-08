Ultim'ora Osimhen, l'Al-Ahli lo accontenta: clausola rescissoria per convincerlo a firmare

Victor Osimhen per accettare eventualmente l'Al-Ahli vuole la garanzia dell'inserimento di una clausola rescissoria all'interno del contratto e questa clausola sarebbe prevista secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sui social.

Contatti diretti e di persona tra l'entourage del bomber azzurro e l'Al-Ahli in Italia per la definizione dell'affare. Su Osimhen resiste anche l'interesse del Chelsea. Ore decisive per definire il suo futuro.