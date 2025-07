Osimhen, la Juve aveva già fatto offerta superiore alla clausola

Quando Cristiano Giuntoli era ancora alla Juve, al Napoli era arrivata un'offerta superiore al valore della clausola per Victor Osimhen: 80 milioni di euro. Lo ha riferito Ciro Venerato a Rai 2. "Milan e Juve hanno fari accesi per Osimhen.

La clausola però vale solo per l'estero, la destinazione preferita di De Laurentiis. Con Giuntoli, la Juve aveva già offerto 80 milioni per Osimhen, poi dopo l'addio del dirigente, le due società non hanno più parlato". Ora sul giocatore, in Italia, dove la clausola non vale, ci sarebbe anche il Milan.