Osimhen, rispunta la pista Arabia Saudita: due club possono tornare alla carica

Per il futuro di Victor Osimhen, torna a fare capolino l’Arabia Saudita: l’Al-Ahli e l’Al-Hilal s’erano già interessate a Osi, e anzi un anno fa l’Al-Hilal di Koulibaly e Neymar s’era spinto a offrire oro e petrolio sia a lui sia al Napoli, ma poi non se ne fece nulla. In questa fase, la Saudi potrebbe tornare a essere un’alternativa nel ventaglio: Victor ha voglia di restare in Europa, questo è chiaro, ma nel mercato non si sa mai. Lo scrive il Corriere dello Sport.