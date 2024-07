Osimhen via in prestito? Sky smentisce: “L’ipotesi è da scongiurare”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’ipotesi prestito per Osimhen è da scongiurare, il mercato del Napoli passa dalla sua cessione. Questa fase di stallo non è il massimo della vita, l’augurio è che il cerchio si chiuda quanto prima per tutti. Ngonge sul mercato? Ci sono delle priorità e quella del Napoli è risolvere la questione Osimhen. Ngonge ha avuto poche opportunità di dimostrare le sue qualità. Non mi sento di dare un giudizio definitivo su Ngonge, lo deve dare Antonio Conte”.