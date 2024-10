Osservato dal Napoli, Gotti su Dorgu: "Pronto per una big? I presupposti ci sono, c'è un ma..."

vedi letture

Il Napoli è ormai da tempo sulle tracce di Patrick Dorgu: il laterale 2004 è sulla lista del ds Manna e soprattutto è un profilo gradito ad Antonio Conte, che nel post-partita è andato anche a dire qualcosa al danese. Intanto però del futuro di Dorgu ha parlato il suo attuale allenatore Luca Gotti, di seguito le sue parole in conferenza.

Dorgu è già pronto per un top club? "I pressupposti sono quelli. Oggi compie 20 anni e la proiezione è che in questa stagione gli si propone un impegno di 45 partite. Questo step deve aiutarlo a calibrare l'aspetto mentale, è facile avere un grande momento positivo, ma poi non è seguito. A quel punto sarà pronto a fare lo step".