Sky - Dorgu, il Napoli gioca d'anticipo: il gesto di Conte a fine partita

vedi letture

Il Napoli segue da tempo il gioiellino classe 2004 del Lecce, Patrick Dorgu, e nella gara di oggi al Maradona proprio contro i giallorossi c'è stata l'occasione per rinnovare questo interesse. Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, a fine partita Antonio Conte si è andato a complimentare con il laterale danese per la prestazione.

Dorgu quindi è nella lista degli obiettivi del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, e la partita di oggi è servita a far "scalare le gerarchie" al giocatore danese sul taccuino del club partenopeo. L'operazione però, riferisce Gianluca Di Marzio, verrebbe valutata più per l'estate che per la prossima finestra di calciomercato invernale: intanto però gli azzurri giocano d'anticipo e provano a portarsi avanti sulla concorrenza.