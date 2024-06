Ostigard può lasciare Napoli: è tra gli obiettivi in difesa del Torino

Restyling in difesa per il nuovo Torino di Paolo Vanoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Restyling in difesa per il nuovo Torino di Paolo Vanoli. In attesa del ritorno di Schuurs dall'infortunio al crociato e viste le possibili tentazioni dal mercato per Alessandro Buongiorno, il Toro lavora per sistemare il pacchetto arretrato. Secondo La Stampa il primo obiettivo è Lilian Brassier, difensore di 24 anni che ha fatto bene con il Brest ma piace anche al Marsiglia, al Bologna e ad altre società.

In Italia invece il mirino è puntato su Pirola, difensore in uscita dalla Salernitana dopo la retrocessione e con una valutazione vicina ai 7 milioni di euro che piace anche a Genoa e Lazio, e a Ostigard, centrale norvegese del Napoli.