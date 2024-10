Pafundi: "Pronto a tornare in Serie A! Nazionale? Stavo andando a Napoli e..."

Simone Pafundi ha rilasciato una intervista a 'Cronache di Spogliatoio'. Di proprietà dell'Udinese ma attualmente in prestito al Losanna, il calciatore classe 2006 rientrerà in Italia a fine anno visto che il 31 dicembre scadrà l'accordo tra i due club per la cessione a titolo temporaneo: "Dopo questa esperienza in Svizzera sono pronto per la A, dove ci sono tanti giovani adesso. Qui ho imparato soprattutto la fase difensiva: ci sono tanti capovolgimento di fronte. Guardando i numeri uno può dire: ‘Ma Pafundi non ha fatto bene in Svizzera’. Invece, guardando le partite, direi di no. E poi sono cresciuto fisicamente e in fiducia. L’esperienza in Under 20 mi sta confermando che sto bene".

Pafundi è poi tornato sulla precoce avventura nella Nazionale maggiore: "Mancini mi aveva già convocato per uno stage ma da lì a essere chiamato davvero con i grandi…". E invece è accaduto davvero: "Stavo andando in pullman a Napoli quando mi ha chiamato Corradi, che era il mio ct nelle Under. Mi dice: ‘Devi dirmi qualcosa?’. Io gli rispondo: ‘No, mister, perché?’. Lui mi fa: ‘Un uccellino mi ha detto che…’. Sono impazzito: ‘Mister ma scherzi??’. Sono arrivato in Nazionale che ero molto teso, con mille pressioni addosso. Ma sono stati i 10 giorni più belli della mia vita. Gnonto, Scalvini e Miretti mi hanno aiutato, anche i più storici. Non me lo aspettavo, chiaramente. Poi Mancini mi ha fatto esordire contro l’Albania. Incredibile".

Lì la sua vita è cambiata per sempre: "Le pressioni che ne sono derivate sono state tantissime. Un po’ le ho sofferte, ma ora sono pronto".