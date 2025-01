Pazzo sogno PSG: riformare la coppia scudetto del Napoli a Parigi

In via di definizione il passaggio di Kvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint-Germain, nelle discussioni tra azzurri e parigini c'è stato anche un altro nome pesantissimo. Il ds Luis Campos, uomo mercato ex Lille, vorrebbe riavere il suo pallino... Victor Osimhen. E il PSG riformare l'attacco del Napoli di Luciano Spalletti dalla prossima estate. Lo si legge su Tmw.

