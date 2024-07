Piace al Napoli, ma Brescianini è sempre più vicino a un'altra big di Serie A

Sulle Brescianini avevano messo gli occhi diversi club, di Serie A e non solo. Il giocatore era stato accostato al Napoli, piaceva tanto alla Fiorentina

Queste sono anche le ore di Marco Brescianini. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Frosinone è ad un passo dall’Atalanta, che è sempre stata la società in vantaggio per acquisire il suo cartellino in questa sessione di calciomercato. Ricordiamo che il Milan detiene il 50 per cento sulla rivendita; per il Frosinone, che lo ha comprato dai rossoneri per 200 mila euro, una plusvalenza importantissima.

