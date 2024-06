Pressing su Buongiorno, c'è solo il Napoli e s'è già mosso Conte: cifre e dettagli

Di sicuro un centrale, tendenzialmente due, con una priorità su tutte e un’altra opzione a zero che intriga, per cui il Napoli intende approfondire.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di sicuro un centrale, tendenzialmente due, con una priorità su tutte e un’altra opzione a zero che intriga molto il Napoli. Il Corriere dello Sport quest'oggi sottolinea che c’è sempre Alessandro Buongiorno in cima alla lista dei difensori del ds Manna. Il Torino però resiste per il momento e lo valuta più di 40 milioni di euro.



Il Napoli lavora per strappare il sì del giocatore: "I contatti con l’entourage sono costanti, pare si sia mosso anche Conte direttamente con lui, una chiacchierata per spiegargli il progetto tattico del Napoli che verrà. Poi servirà l’intesa economica tra i club, si ripartirà dai 35 milioni più 5 di bonus congelati: il Toro al momento resiste, spera di ricavare di più, ma il Napoli è l’unica società ad aver fatto una proposta concreta.

L’altro nome è quello di Mario Hermoso, 28 anni, spagnolo che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e che non rappresenta un’alternativa a Buongiorno. Manna è al lavoro per il doppio colpo e Conte ne sarebbe entusiasta".