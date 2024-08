Proposto il 2006 Vitor del Vasco da Gama: la risposta del Napoli

Da giorni si parla di interessamenti provenienti dall'Italia (e dall'Europa in generale) sul conto di Rayan Vitor, centravanti classe 2006 del Vasco da Gama. Il club viene però da periodi molto complicati a livello economico, essendo in una situazione non facile sul piano del mercato circa la possibilità di acquistare e cedere giocatori. Tornando all'attaccante, la società ne fa una valutazione di circa 10 milioni di euro ma è disposta a lasciarlo andare anche con la formula del prestito. Il giocatore in queste ore è stato proposto da parte dell'entourage a diverse squadre italiane ed europee, tra le quali Atalanta, Udinese e Napoli. Lo scrive Tmw.

La sua preferenza però, al momento, ricade sulla Fiorentina visto il legame del padre con Edmundo, azionario del Vasco da Gama nonché ex compagno di squadra, appunto, del padre di Rayan Vitor. Ad oggi però nessuna squadra si è presentata davanti alle scrivanie della società carioca per acquistare il cartellino, vedremo se nell'ultima settimana di mercato qualcuno si farà vivo per accaparrarsi un altro talento emergente del calcio brasiliano. Altrimenti, l'attaccante rimarrà in patria fino alla fine della stagione, quando a quel punto cercherà la cessione a tutti costi.