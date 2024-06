Quale futuro per Caprile? Ad oggi è atteso a Dimaro, Conte dovrà dare l'ok al prestito

Con la schiarita sul futuro di Alex Meret, come annunciato dal suo agente, il Napoli dovrà decidere più che altro il dodicesimo da affiancargli

Con la schiarita sul futuro di Alex Meret, come annunciato dal suo agente, il Napoli dovrà decidere più che altro il dodicesimo da affiancargli e sciogliere il nodo legato al futuro di Caprile, di rientro dal positivo prestito all'Empoli che ha attirato anche l'attenzione di diverse società di Serie A.

Secondo quanto riferisce Repubblica, il portiere classe 2001 al momento torna a Napoli: "Conte vuole conoscerlo nel ritiro a Dimaro-Folgarida, ma non è escluso che poi possa partire di nuovo in prestito dopo l’esperienza all’Empoli. A quel punto, il club azzurro sceglierebbe un dodicesimo affidabile alle spalle di Meret che al momento resta la priorità per il Napoli".