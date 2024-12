Quale futuro per Popovic? Il Napoli può accontentarlo a gennaio

vedi letture

"Matija Popovic (nato nel 2006) potrebbe lasciare il Napoli in prestito durante la finestra invernale di mercato". Lo ha scritto su Twitter Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato. Il calciatore era arrivato un anno fa al Napoli, passando subito in prestito, ma naturalmente senza avere spazio. In questi mesi un percorso con la formazione Primavera, ma ora è arrivato il momento di prendere una decisione sul suo futuro. Il giocatore potrebbe dunque partire per riprendere il cammino tra i grandi.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).