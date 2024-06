Quando Conte disse: "Lukaku? Gigante buono, è da football americano. Ho insistito..."

Antonio Conte ha sempre stimato Lukaku (ora il primo obiettivo per l'attacco del Napoli). Lo ha cercato anche per altre squadre

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte ha sempre stimato Lukaku (ora il primo obiettivo per l'attacco del Napoli). Lo ha cercato anche per altre squadre. Lo confermò stesso lui ai tempi dell'Inter quando lo allenava: "Ha qualità fisiche da prima punta e ha gamba in campo aperto. È un giocatore da football americano: ho insistito tanto, non solo all'Inter, perché ha caratteristiche uniche. È un ragazzo che lavora tanto, si mette a disposizione della squadra".

Prima del suo arrivo, invece, Conte disse: "Ha 26 anni, è un gigante buono, ha un potenziale su cui lavorare tanto. A soli 26 anni ha margini di miglioramento: deve lavorare, sfruttando di più le sue capacità. Non ha mostrato ancora tutto nella sua carriera da calciatore".