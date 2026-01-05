Ultim'ora Raspadori ascolterà tutte le offerte, Sky: "Il Napoli c'è"

Raspadori valuta tutte le offerte che sono arrivate e che arriveranno: Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Galatasaray su tutte. Così scrive sul proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio, parlando dell'attaccante che potrebbe già lasciare l'Atletico Madrid: "Sono quindi ben cinque le squadre interessate al classe 2000, anche se il Gala è da considerarsi come ultima opzione, quasi da non considerare. La più interessata è la Roma, nonché l’unica società che ha già presentata un’offerta, mentre gli altri club lo seguono da molto vicino.

Da valutare, nello specifico, anche la formula dell’operazione che potrebbe essere in prestito o a titolo definitivo, oltre che la situazione in classifica della squadra in cui andrebbe a giocare. Intanto, però, non è ancora cambiato nulla e come anticipato l’Atletico partirà alle 11 di mattina del 6 gennaio per la Supercoppa, e lui vuole esserci, per giocarsi le proprie chances.

A meno di grosse sorprese in giornata, quindi, Raspadori si unirà alla trasferta araba e se ne riparlerà o dopo il 9 gennaio (l’8 c’è la semifinale con il Real), oppure addirittura il 12 gennaio, dopo la possibile finale a Jeddah contro la vincente di Barcellona-Athletic Bilbao".