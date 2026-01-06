Sassuolo, caccia ad un terzino destro: in lista c’è anche un azzurro
TuttoNapoli.net
Tra campo e mercato. Il Sassuolo è alle prese con alcune valutazioni riguardo la corsia di destra. E a tal proposito sarebbero emersi due nomi interessanti: Pasquale Mazzocchi del Napoli, reduce dall'espulsione recente nelle battute finali del big match contro la Lazio per un alterco con Marusic e proprio un laterale biancoceleste, Manuel Lazzari. Quanto al laterale di 32 anni, originario di Valdagno, servirà capire se la Lazio aprirà ad una cessione, considerando le richieste d'aiuto evidenti di mister Sarri per il mercato invernale quanto a colpi in entrata.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
UfficialeNapoli-Chelsea, biglietti in vendita da domani: prezzi, fasi di vendita e modalità d'acquisto
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com