Sassuolo, caccia ad un terzino destro: in lista c’è anche un azzurro

Tra campo e mercato. Il Sassuolo è alle prese con alcune valutazioni riguardo la corsia di destra. E a tal proposito sarebbero emersi due nomi interessanti: Pasquale Mazzocchi del Napoli, reduce dall'espulsione recente nelle battute finali del big match contro la Lazio per un alterco con Marusic e proprio un laterale biancoceleste, Manuel Lazzari. Quanto al laterale di 32 anni, originario di Valdagno, servirà capire se la Lazio aprirà ad una cessione, considerando le richieste d'aiuto evidenti di mister Sarri per il mercato invernale quanto a colpi in entrata.