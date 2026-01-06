Chiesa torna in Italia? Sky: "Il Napoli ci aveva provato l’anno scorso, ora non chiude alla Juve”

Nel corso di ‘Calciomercato l’Orignale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato di Federico Chiesa, che potrebbe tornare a giocare in Italia: “A gennaio e in estate tante squadre italiane avevano provato a riportarlo in Italia, visto che l’anno scorso giocava ancora di meno, giocava in pratica con l’Under 21 del Liverpool.

L’anno scorso ci aveva provato il Napoli e la Roma, ma lui aveva sempre detto di voler rimanere qui, ‘Non ditemi nemmeno quali sono le squadre’, diceva al suo procuratore. Quest’anno ha giocato un pochino di più, ma ai primi sondaggi della Juventus lui non ha detto no. Quindi la chiamata della Juventus, un certo effetto lo sta facendo. Il Liverpool, però, finora non ha detto no, ma non vuole darlo in prestito”.