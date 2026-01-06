Scambio con Lucca, Sky: non solo Dovbyk, con la Roma resta in piedi un'altra ipotesi

Il futuro di Giacomo Raspadori resta in bilico e potrebbe trovare una definizione a breve, in un senso o nell’altro. Nei prossimi giorni sono attese risposte decisive sul fronte Roma: se non dovesse arrivare il via libera all’operazione, i tempi rischierebbero inevitabilmente di allungarsi, congelando ogni possibile sviluppo. Una situazione fluida, che tiene aperti più scenari e lascia spazio a valutazioni strategiche da entrambe le parti.

Per i giallorossi, infatti, potrebbe aprirsi l’opportunità di uno scambio con Lorenzo Lucca, coinvolgendo profili come Dovbyk o Ferguson. Un’ipotesi che il Napoli starebbe valutando con attenzione, ritenendo entrambi i giocatori potenzialmente adatti al proprio progetto tecnico. Se l’operazione dovesse decollare, si tratterebbe di un incastro complesso ma interessante, capace di ridisegnare gli equilibri offensivi delle squadre coinvolte. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.