Ultim'ora Chiesa apre al ritorno in Italia, Sky: sondaggio anche del Napoli, la situazione

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mecato Sky Luca Marchetti ha parlato del futuro di Federico Chiesa: "Il Napoli ha fatto un sondaggio, la Juventus ha cercato di capire se ci sono le possibilità per cercare di far tornare Chiesa in Italia. Anche il Napoli ha fatto una telefonata, ma ha una difficoltà in più rispetto alla Juve: può fare mercato solo a saldo zero, cioè tanto entra quanto esce.

Ad oggi l'unica uscita prevista per il Napoli è Lucca in prestito, quindi solo in prestito può fare operazioni. Il Liverpool ha fatto capire, sia al Napoli prima che alla Juventus adesso, che se qualcuno vuole il giocatore lo può prendere, ma a titolo definitivo. La spesa che fece il Liverpool per Chiesa fu di 10mln e tanto chiedono i Reds per cederlo. A differenza di tutte le altre le volte c'è un'apertura del giocatore a tornare in Italia".