Marianucci, spunta anche il Cagliari: il Napoli ha deciso la formula del trasferimento

C'è anche il Cagliari su Luca Marianucci, difensore in uscita dal Napoli. Il trasferimento si farà in questa sessione con un prestito secco di sei mesi, ma gli azzurri vogliono scegliere la destinazione migliore per il progresso di un giovane che non ha avuto grande spazio in questa stagione fino a questo momento.

Oltre agli isolani ci sono Torino e Cremonese che sono molto interessate. Fra i tre club c'è bagarre e probabilmente anche il calciatore vorrà avere delle rassicurazioni circa il suo impiego in questo semestre, riferisce Tmw. Non verrà inserita, comunque, alcuna opzione per il riscatto, quindi a luglio tornerà a Napoli.