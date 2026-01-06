Retroscena da Milano: "Lucca proposto al Milan per uno scambio alla pari"

Franco Ordine, giornalista di dichiarata fede milanista, ha parlato nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Più di qualcuno aveva pensato che si fosse esaurita la bolla di Conte con lo scudetto, specialmente dopo la sconfitta di Bologna. Ma quella è la data del Natale napoletano e in presenza di una sequenza di infortuni straordinari, lui ha rimesso in piedi una squadra cambiando i protagonisti e adottandone alcuni. Qualche scienziato avrebbe mai immaginato di un McTominay centrocampista, c’era qualcuno che lo pensava. Conte non migliora i giocatori già fatti e quindi Beukema va in crisi, lui porta dietro Di Lorenzo che secondo gli altri non può fare questo ruolo. Scudetto? Inutile concentrarsi sul Milan, pensate solo all’Inter. Adesso comincia un altro campionato”. Poi prosegue: “Chi fa il nostro lavoro non deve indossare maglie da calcio, secondo me è sbagliato. Raspadori? Lui vuole giocare e bisogna vedere quindi la situazione di Lucca e Hojlund.

Lucca? Posso dire che adesso il giocatore è stato proposto al Milan in prestito, nello specifico si è parlato dello scambio di prestiti tra Lucca e Loftus Cheek, questo prima dell’affare Fullkfrug”.

Juve? Spalletti ha già messo timbro su questa squadra, se la Juve riuscisse ad azzeccare qualcosa sul mercato si dovrebbe fare attenzione sul mercato”.

Scudetto? Conte è capace a cambiare la disposizione in campo in base a chi è a disposizione, questo tipo di capacità è utile soprattutto nei momenti di grande difficoltà. A gennaio le 4 che fanno la Champions avranno maggiori difficoltà ma va detto che il Milan avrà lo stesso calendario di queste. La squadra giocherà due volte giovedi e domenica e sarà importante”.