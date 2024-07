Rebus Chiesa: la Juve attende l'avanzata del Napoli, Inter solo a costo zero

Il caso Federico Chiesa è sempre più un mistero. Nella giornata di ieri l'ala sinistra italiana si è presentata alla Continassa per sostenere le visite mediche, ma ad 11 mesi dalla scadenza del suo contratto il futuro del 26enne non è ancora stato delineato. E a poco più di un mese dalla chiusura ufficiale del mercato il giocatore, gli agenti e la Juventus non hanno ancora trovato una risoluzione della faccenda.

Il rebus però va risolto. Intanto però, come da promessa stretta con il club bianconero, Chiesa non ha dato la parvenza di essere un separato in casa - informa l'edizione odierna di Tuttosport -, e mentre la squadra è in Germania in ritiro con Thiago Motta, Chiesa ieri ha corso da solo nel centro di allenamento della Continassa. Il ritrovo con la Juve però è fissato dopo l'amichevole di venerdì con il Norimberga.

I rapporti tra la dirigenza bianconera e l’agente Ramadani tuttavia sono fissi e cordiali, sebbene negli ultimi mesi la pista per il rinnovo abbia subito un congelamento evidente. Le parti stanno cercando una quadratura alternativa, ma le offerte per l'acquisto del classe '97 latitano dopo l'Euroflop con l'Italia, senza dimenticare lo stipendio rilevante che percepisce. Ma non tutto è perduto: secondo il quotidiano torinese si attendono delle mosse dal Napoli, vista la stima di Antonio Conte, con l'Inter che resta alla finestra (più attenta al colpo a zero per giugno). L'unica speranza concreta di monetizzare adeguatamente è l'estero, ma il Bayern Monaco non ha dato segnali e dalla Premier League tutto tace.