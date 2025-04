Relevo - Non solo Lucca, Manna segue con attenzione Bonny: le ultime

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sulla ricerca del Napoli di un attaccante dal calciomercato. Di seguito le sue parole: "Ci sono due calciatori che accosterò al Napoli ma in un modo lieve. Il primo è Bonny, perché l’attaccante del Parma classe 2003 e autore di sei gol in campionato, è sicuramente uno dei nomi nella lista del Napoli per rinforzare l’attacco.

È un nome già uscito, ma quello che vi posso dire oggi è che oltre a Lucca c’è anche Bonny come profilo seguito con molta attenzione da Giovanni Manna. Ovviamente c’è molta concorrenza: entrambi piacciono a tante squadre. L’altro nome invece è un nome proposto al Napoli, che gli azzurri hanno preso in visione ma ad oggi non è una priorità. Si tratta di Florentino Luis, giocatore 25enne del Benfica che potrebbe avere un futuro in Italia. Ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato proposto a diverse squadre tra cui Napoli e Juventus”.