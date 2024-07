Repubblica - James Rodriguez offerto al Napoli: piace a Conte, ma un aspetto frena l’affare

A tanto così dal sogno di sollevare la Copa America 2024, James Rodriguez ha comunque trovato gioia personale: l'assegnazione del premio di MVP del torneo intercontinentale. Archiviato il ko con l'Argentina, il trequartista di Cúcuta ora riflette sul suo futuro. La sua intenzione è quella di tornare in Europa, motivo per il quale rescinderà il suo contratto con il San Paolo per liberarsi in questa finestra di mercato estiva.

Il colombiano si è offerto anche a Napoli e Lazio, come scrive l’edizione online di Repubblica: “Un nome importante, su cui i due club italiani - ma non solo - stanno ragionando. Il Napoli ha ceduto Jesper Lindstrom all’Everton con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Ad Antonio Conte piace il profilo di James, ma le sue condizioni fisiche lasciano l’affare in standby”.