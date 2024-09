Retroscena Anguissa: aveva già deciso dove trasferirsi dopo aver sofferto l'anno scorso

Nell'analizzare il rendimento del centrocampo azzurro in queste prime tre giornate, e come cambierà con l'inserimento di Gilmour e Mctominay, il Corriere dello Sport si sofferma anche su Frank Anguissa, decisivo col gol-vittoria al Parma ma dopo una prova parecchio sofferta: "Finora in pieno rodaggio e in piena evoluzione tattica - il passaggio da una mediana a tre al centrocampo a due - il binomio ha funzionato a sprazzi: (molto) maluccio a Verona contro l’Hellas; decisamente meglio con il Bologna; in apnea nel primo tempo al cospetto delle frecce del Parma, e poi in crescendo nella ripresa.

Con il gol del 2-1 decisivo firmato di testa da Frank, con un volo alla Osimhen su assist disegnato con il pennello da Neres: una liberazione, per Anguissa; di certo l’uomo della vecchia coppia ad aver sofferto di più sin dalla stagione precedente. A tal punto da pensare di cambiare aria, destinazione Arabia Saudita, almeno fino a quando Conte non è arrivato e ha mandato all’aria ogni progetto di trasloco: blindato".