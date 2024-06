Retroscena Buongiorno: Manna voleva portarlo alla Juve, ecco perché saltò

Alessandro Buongiorno è uno degli obiettivi prioritari del Napoli. La difesa è il reparto che più di tutti va rinforzato in questa sessione estiva

Alessandro Buongiorno è uno degli obiettivi prioritari del Napoli. La difesa è il reparto che più di tutti va rinforzato in questa sessione estiva di calciomercato e il centrale del Torino è in cima alla lista di Antonio Conte e Giovanni Manna. E proprio quest'ultimo aveva già provato a portarlo alla Juventus. Il retroscena viene raccontato da Tuttosport:

"Manna aveva seguito al fianco di Giuntoli le manovre di avvicinamento della Juventus con l’agente del difensore. Il quale aveva però stoppato il corteggiamento, a tempo debito: per motivi ambientali, famigliari e di opportunità non ha mai voluto prendere concretamente in esame un eventuale passaggio in bianconero, dato il suo percorso nel Toro sin da quando aveva 7 anni sino a diventarne un simbolo":